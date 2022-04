Cómo sacar un crédito Procrear 2022 a tasa cero en el mes de mayo

Con el objetivo de que más familias puedan acceder a la casa propia, esta línea posibilita el acceso al crédito para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio.

Está abierta la inscripción para conseguir créditos Procrear 2022 a tasa cero para las personas que quieran tener una casa propia.

La línea de préstamo a tasa 0% es la que está vigente para la “Construcción Casa Propia”: se puede conseguir hasta $5 millones para el financiamiento, mientras que el plazo de devolución puede llegar hasta los 30 años.

Para acceder a este crédito de vivienda propia es necesario que la persona tenga un terreno propio o de un familiar directo, donde realizar edificaciones que van desde los 33 hasta los 60 metros cuadrados.

REQUISITOS PARA CONSEGUIR CRÉDITO A TASA CERO

• Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

• Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

• Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 SMVyM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).

• Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

• No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

• No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

• No encontrarse inhibido/a.

• Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

• No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). Se deberá contar con título de propiedad del inmueble/boleto de compraventa o instrumento idóneo en caso de terrenos provenientes de organismos públicos.

• Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres). El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

COTITULARIDAD

Los y las participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por alguno de los siguientes vínculos:

• Matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente.

• Unión convivencial.

• Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

• Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.

LOS MODELOS DE CASA DISPONIBLES SON LOS SIGUIENTES

• Milagro: vivienda individual edificada sobre un lote de 7,50 metros de frente.

• Compañera I y II: es una vivienda individual en un terreno de ocho metros de frente y que tiene un dormitorio.

• Federal I y II: de características similares a los modelos Compañera I y II, aunque en este caso el lote es de 10 metros de frente.

• Bicentenaria, Aimé, Juana y Alfonsina: son cuatro modelos distintos de viviendas individuales. En todos los casos están edificadas sobre 10 metros de frente y entre sus comodidades tienen dos dormitorios cada una. La diferencia está en que son diseños diferentes.

• Criolla: en este caso, la vivienda (individual) estará construida sobre un terreno de 12 metros de frente. Y en sus ambientes incluirá dos dormitorios.

INSCRIPCIÓN

Desde este este LINK se puede inscribirse para conseguir los créditos a tasa cero del Procrear.

