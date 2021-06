Comprueba qué errores de crianza debes evitar en la educación de tu hijo. En qué se equivocan los padres

Sobreprotegerle, evitar su frustración o compararle con demasiada frecuencia con otros niños… ¿Qué padres no han cometido alguna vez alguno de estos errores? Los hijos, al final, pagan las consecuencias. Así que, si te encuentras en el parque con un niño que grita, patalea, y contesta de mala manera a sus padres, no busques ningún problema en el niño.. busca el error que cometieron sus padres.

Suena duro, sí, pero ya aprendimos que todo acto tiene una consecuencia. Y un error de educación a la larga, pasa factura. Los psicólogos nos alertan: así es tu hijo según el error de educación que cometiste.

TABLA QUE TE EXPLICA CÓMO ES TU HIJO SEGÚN EL ERROR DE EDUCACIÓN QUE COMETISTE

Todos cometemos errores. Pero no somos conscientes del mal que pueden hacer en nuestros hijos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué eres tan desconfiado? ¿O por qué sientes tantos celos aunque las cosas te vayan bien? Tal vez tuviste unos padres, que sin querer, cometieron de forma repetida alguno de estos errores. Repetimos: de forma repetida. Y evidentemente no son las únicas causas de que los niños sean así. En la mayoría de los casos se dan varios factores a la vez:

1. Desconfiado

Un niño desconfiado tal vez sea así porque aprendió a tener miedo de los demás. ¿Y cómo llegó hasta este miedo y desconfianza? Porque sus padres le gritaban demasiado, se mostraban irritables con él y utilizaban la amenaza y el castigo. El miedo en la educación, es útil a corto plazo, pero a la larga, no crea más que problemas.

2. Con tendencia a las rabietas

Si tu hijo es el típico niños que grita y patalea y no es capaz de manejar su ira y enfado, es porque intenta llamar tu atención por todos los medios. Y puede ser por dos motivos: o bien necesita que estés más tiempo con él o que el tiempo que estás con él le prestes más atención, o bien, no sabe captar tu atención de otra manera. En este caso, debes enseñarle a canalizar su ira y a pedirte que estés con él de otra forma.

3. Tímido e indeciso

Muchas personas piensan que los niños tímidos nacen así. Tal vez tenga que ver en algo con la personalidad del niño. Sin embargo, igual que un niño tímido puede cambiar y aprender a ser más sociable, un niño también puede ‘aprender’ a ser tímido y sobre todo, indeciso. ¿Cómo? La sobreprotección le hace mucho daño. Si haces todo por él, incluso las cosas que sabes que puede hacer por sí mismo, estarás minando su autoestima. Es como si le dijeras: ‘eh, no hagas nada, ya lo hago yo, que tú no sabes hacerlo’.

4. Muy celoso

Muchos adultos confiesan que no pueden evitar sentir muchos celos. Los celos a veces son consecuencia de un error de educación en la infancia. ¿Cuál? Hay padres que se pasan el día comparando a sus hijos, entre ellos o con los demás niños. Esto lo único que hace es que el niño sienta envidia de aquellos otros que sus padres consideran mejores.

5. Inseguro

Si cuando hay que elegir algo no le dejas opinar. Si nunca le dejas escoger entre un color u otro, entre un sabor u otro…, cuando crezca, tu hijo no sabrá hacerlo, y será un niño inseguro, sin iniciativa. Estará siempre esperando que otra persona tome una decisión para acatarla sin más.

6. Agresivo

Los niños que pegan constantemente a los demás pueden reunir varios problemas. Pero en la mayoría de los casos, es un comportamiento aprendido. Si en casa les levantan la mano, ellos aprenderán que es una opción normal que pueden utilizar.

7. No sabe defenderse ni resolver conflictos

Cuando regañas a un niño en público, se siente humillado y avergonzado. Anulas además su capacidad de defenderse o resolver un conflicto de otra forma.

8. No respeta a nadie

A respetar se aprende… si respetas a una persona, ganarás su respeto. Es un círculo que se retroalimenta. Si nunca consultas qué siente cuando tiene un problema y le regañas sin más, sin haberle consultado qué le ocurre, el niño siente que sus propios padres no le respetan ni les importa lo que sientan. Ellos harán lo mismo con los demás.

9. Mentiroso

Un niño aprende a mentir como una ‘vía de escape’ ante una inminente regañina. Si un padre regaña demasiado, al final, el niño aprenderá a mentir para evitarlo. Es supervivencia pura y dura.

10. Le quita todo a los demás

Cuando un niño le quita los juguetes a otros niños, dicen los psicólogos, es porque no le dejaste escoger sus juguetes. Haz la prueba, y deja que escoja con qué quiere jugar. Se centrará en sus propios juguetes antes de buscar los de otros niños.

Estas pautas pueden servirte como orientación, pero recuerda que cada niño es un mundo y que el origen de una conducta determinada puede ser mucho más complejo.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir