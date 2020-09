Comité de Emergencia en Sáenz Peña: “no hay que relajarse, esto exige un análisis riguroso y que intervengamos cuando vemos una alarma para reducir los casos”, aseguró capitanich

En los últimos siete días en la provincia, el Área Metropolitana del Gran Resistencia presenta un 25% de casos acumulados y el interior, un 48%. Según los especialistas, los principales focos de contagio fueron reuniones sociales y fiestas clandestinas.

El gobernador Jorge Capitanich se reunió en Sáenz Peña con el Comité de Emergencia, debido al incremento de casos que hubo en los últimos siete días en esa localidad. “Hay que ser muy meticulosos para poder ver los problemas”, aseguró el primer mandatario a la vez que analizó el motivo del incremento e hizo hincapié en la necesidad del cuidado y conciencia individual de la sociedad, para minimizar los contagios y propiciar la apertura de más actividades.

Es por esto, que Capitanich analizó que, si bien se realizó un plan de desescalada con criterios de flexibilización, esto implica administrar el número de casos conforme a la capacidad instalada del sistema y los indicadores sanitarios. "No hay que relajarse, esto exige un análisis riguroso y que intervengamos cuando vemos una alarma para los casos".

“Cuando bajen los casos y esto se consolide en el tiempo, mayor flexibilidad de actividades vamos a tener y vamos a estar mejor todos”, dijo Capitanich a la vez que expresó que “las fiestas clandestinas ocurren, las fiestas de jóvenes ocurren, las fiestas particulares que se mudan de la zona urbana a la rural existen. Asimismo, existen las estrategias de seguridad pública, pero a veces no alcanza y hay que entender que el efecto de los contagios produce un impacto en el sistema sanitario en conjunto”, sentenció.

Según el último informe elaborado por el Comité de Emergencia, en lo que va de la semana 28 los casos de Covid-19 se concentran en seis municipios. En los últimos siete días, el Área Metropolitana del Gran Resistencia presenta un 25% de los casos, y el resto de los municipios, un 48%. De ese total en el interior, Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata y General Pinedo presentan 50%, 16% y 6% de los casos, respectivamente.

Para finalizar expresó que si, en un futuro cercano, pudiésemos administrar mejor el número de casos y no tener brotes significativos, “vamos a convivir, casos van a haber. No tenemos vacunas, no tenemos remedios, es un virus que no reconoce climas, ciclos, absolutamente nada. Vamos a tener casos, pero debemos evitar tener números mayores. Para eso hay que evitar los contagios y para evitar los contagios, hay que restringir la movilidad. Eso significa que los comercios, la industria, los productores, los emprendedores, todos tienen que trabajar, pero aún hay cosas restringidas. Cuando bajen los casos y se consolide en el tiempo, mayor flexibilidad de actividades vamos a tener y vamos a estar mejor todos”, aseguró.

