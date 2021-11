Comienzan los cuartos de final del campeonato Oficial ABR Primera

En la continuidad del Campeonato Oficial de la Asociación de Básquet de Resistencia en categoría Primera masculino, este lunes comienza a disputarse la etapa de cuartos de final del certamen entre los 8 equipos clasificados.

En Barranqueras arranca hoy los cuartos con el encuentro que protagonizarán el local Don Orione, que terminó cuarto en la fase regular y For Ever que finalizó quinto, este partido comenzará a las 21 horas.

Mañana martes se disputarán los otros tres juegos entre Regatas Resistencia contra Juventud de Villa Centenario, Sarmiento versus Villa San Martín e Hindú Club frente a CUNE, estos encuentros también se jugarán a las 21 horas en simultáneo.

Cabe recordar que estas series se juegan al mejor de tres, con ventaja de localía para los cuatro mejores posicionados en fase regular: Regatas, Sarmiento, Hindú Club y Don Orione. Los segundos juegos están programados para la semana que viene invirtiendo la localía.

Los ganadores de cada serie accederán al Final Four para definir al campeón de la Temporada 2021 a jugarse a mediados de diciembre.

