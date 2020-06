Comienzan a cobrar trabajadores activos de la administración pública provincial

Este viernes, desde las 7 a las 17, comienzan a cobrar sus salarios los trabajadores activos de la administración pública provincial. Será en un esquema de pago escalonado, por cajeros automáticos, con el fin de evitar la aglomeración de personas.

Así, de 7 a 10, será el turno de aquellos que posean DNI terminados en 0; de 10.30 a 13.30, los que tengan DNI con terminación 1; y de 14 a 17, para los que su identificación termine en número 2.

El lunes 8 continuará la tanda de DNI del 3 al 5, para finalizar el martes 9 con un tercer grupo de activos, con DNI del 6 al 9.

Igualmente, desde Gobierno aclararon que los salarios estarán disponibles a las 21 del día anterior y que se pagará con el Fondo de Incentivo Docente. Se trata de la tercera cuota doble, según lo acordado por Nación.

