Comerciantes organizaron un bocinazo para manifestarse por la situación del sector

Una importante convocatoria tuvo el bocinazo organizado por un grupo de comerciantes autoconvocados para hacer sentir su postura ante la situación por la que están atravesando

La manifestación partió del Ensanche Sur de la ciudad y recorrió varias calles de la zona céntrica de Sáenz Peña, hasta pasar por el Hospital 4 de Junio, que fue el único sector donde no hicieron sonar la bocina por respeto a la gente enferma.

“Lo que queremos hacer notar que esto no es en contra nadie por eso dice autoconvocados”, explicó Rubén Satalosky, “nosotros luchamos por nuestros derechos para poder trabajar tranquilos, dentro de lo difícil que esta todo esto”.



Señalaron además que quieren conocer la información de la gente enferma de coronavirus, “queremos que Sáenz Peña tenga más control, en las rutas, en los caminos clandestinos, queremos que nos ayuden a seguir adelante, porque si esto sigue así no va a quedar nadie”, dijo el comerciante.

“Nosotros como comerciantes sabemos que estamos en una pandemia, sabemos que el virus llego para quedarse y que no hay una solución posible a corto plazo”, reconocieron.

Los comerciantes en su reclamo piden que los hisopados se han en Sáenz Peña para tener más rápidamente los resultados, “es lo que pedimos, que busquen la forma de que eso se haga aca en la ciudad para no tener que andar las muestras a resistencia”.

Por último señalaron que una convocatoria que primeramente fue de comerciantes , luego se fueron sumando otros sectores, que están compenetrados con este reclamo.

