Comerciantes de Sáenz Peña habrían acordado con el Municipio continuidad en sus actividades desde el próximo lunes

Lo informó, Analía Martinez comerciante cuyo local está ubicado en calle 12 entre 3 y 5 del centro, tras la reunión realizada en la tarde del jueves con autoridades de la Municipalidad de Sáenz Peña.

Luego de volver a la fase 3 desde el lunes 29 de junio, los comerciantes tendrían continuidad en sus actividades, con protocolos establecidos.

Se menciona también que los comerciantes de Sáenz Peña, se convocaron en la tarde del jueves a un “bocinazo” por las calles principales de la ciudad para solicitar flexibilización de actividade.

Esto sucedió en el marco de esta cuarentena por la pandemia del coronavirus,en la cual Sáenz Peña se encuentra en fase 1.

