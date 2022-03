Comerciante de Sáenz Peña en desacuerdo con las visitas del Ministerio de Trabajo: No me parece indicado que hayan salido a “cortar cabezas”

Sáenz Peña – Analia Martínez, comerciante de calle 12 de la ciudad termal saluda a las saenzpeñences por el Día de la mujer y hace referencia a ChacoNoticias sobre la situación comercial y la reciente visita del Ministerio de Trabajo: “Aprovecho por este medio a saludar a todas las mujeres de nuestra ciudad y las aliento a que sigamos siempre hacia adelante, recordando la lucha de tantas. Este es un camino que atravesamos todas, una lucha de hace daños de mujeres que levantaron la voz a lo largo de la historia y siempre pienso en que es un camino que recorrieron las mujeres de mi familia y espero pueda continuar mi hija y nuestras futuras nietas. Falta luchar por la igualdad de sueldo, de condiciones de trabajo, asi que nos queda aun trabajo por hacer para conquistar nuestros derechos.”

“El otro día nos visitaron del Ministerio de Trabajo y ellos lo publicaron como un éxito el tema de salir a visitar a los comercios, pero pienso que olvidaron de que recién estamos saliendo de una pandemia y con enojo exprese que pagamos alquileres altos y lo tan difícil que es mantener a los empleados. No deben olvidar que sin ninguna ayuda estamos tratando de salir adelante, a pesar que ya termina la pandemia, todo continúa aumentando, todavía continuamos afectados y pareciera ser algo que ellos olvidan.”

“No me parece indicado que hayan salido a “cortar cabezas”, luego que haya venido Capitanich a proponernos ideas para salir adelante. Ellos lo consideran un éxito, pero yo pienso que no deja de ser un fracaso de la gestión. No olvidemos que el tema precios esta muy afectado por el Fondo Monetario, además en todos lados se habla sobre una guerra mundial en puerta donde escaseará el petróleo y varias cosas que nos afectaran para mal.”

“Leí que en otros comercios no dejaron ingresar a Ministerio de Desarrollo ante estas visitas desafortunadas y creo que si bien no estuvieron mal, tendrían que buscar estas autoridades el diálogo pacifico para la resolución de problemas y no estos tipos de visitas no acordes a la situación.”

