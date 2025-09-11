Comenzó el pago de las Becas Progresar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó con el calendario de pagos para los titulares de Becas Progresar correspondientes a septiembre 2025, a partir de esta semana. El haber que se cobra este mes es de $35.000 y se mantiene vigente la segunda y última etapa de inscripción para nuevos aspirantes que abarca las distintas categorías del programa.

El beneficio académico, que depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, se deposita según la terminación del DNI de cada titular.