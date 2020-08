Comenzarían los entrenamientos en el predio de Fútbol de Veteranos de Sáenz Peña

La asociación de fútbol de veteranos de Sáenz Peña quiere informar que podran ocupar las instalaciónes equipos que deseen empezar a correr y entrenar para la continuación del torneo 2019! Arrancaría el jueves 12 viernes 13 y sábado 14 del corriente año.

Los horarios serían jueves y viernes 14,30 a 15,30 y 16 a 17 y los sábados 15 a 16 y 16,30 a 17,30 !!!! Los equipos que deseen jugar tendrán que llamar al número 3644452200 para reservar la hora! Todo siguiendo el protocolo de la asociación, donde cada equipo que reserve la hora tendrá que buscar por la sede el protocolo!! Sin excepción!! Jugadores que no siga el mismo no podrán ingresar al predio!!! También si quiere informar que está pronosticado arrancar el torneo los primeros días se septiembre y se estará jugando con la 3er cuota paga!!! Por favor se ruega no comprometer al personal q estará en la entrada! Se pide a cada delegado que informe en sus grupos que jugadores que tengan síntomas compatibles con Covid – 19 no vayan al predio!! Cuidemosno entre todos!.

