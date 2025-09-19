Colectivos en Sáenz Peña: ahora se podrá abonar con tarjeta de crédito, débito y QR

Desde este viernes, el Sistema de Transporte Urbano Municipal de Sáenz Peña incorpora nuevas opciones para abonar el pasaje. A partir de ahora, los usuarios podrán pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard sin contacto, débito, QR, teléfonos móviles y relojes inteligentes con tecnología NFC, además de la tradicional tarjeta SUBE.

Así lo confirmó el subsecretario de Transporte del municipio termal, Juan Manuel Miño Rush, quien explicó que todas las unidades de SP Bus ya cuentan con las nuevas máquinas SUBE que habilitan estos métodos. «Al igual que en distintos puntos del país, en la ciudad también modernizamos el sistema de pago para mejorar la experiencia de los pasajeros», señaló el funcionario.

Sin embargo, aclaró que el uso de tarjetas o dispositivos digitales se aplica únicamente al boleto único. Los beneficios sociales, como la tarifa social nacional, el Boleto Estudiantil Gratuito o el destinado a personas con discapacidad, continúan vigentes, pero solo se aplicarán mediante la tarjeta SUBE física o digital.

Con esta medida, el municipio busca facilitar el acceso al servicio de transporte público, ampliando las formas de pago disponibles y adaptándose a los hábitos tecnológicos de los usuarios.