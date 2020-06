Clubes e instituciones de Sáenz Peña organizan beneficios para subsistir

La cuarentena ha dejado a instituciones y clubes en estados desesperantes en cuanto a fondos y recursos para mantener los predios y seguir en parte con las actividades.

Uno de ellos es el Centro Democrático Español, en el cual los integrantes de la comisión directiva, decidieron hacer para un beneficio que consiste en la venta de tarjetas de pollo con papas al horno para el sábado 13 de junio a retirar en calle 3 entre 2 y o del ensanche sur. Aquellos que quieran y puedan colaborar con la institución, cuya secretaría se encuentra en calle 7 y 14 del centro, pueden comunicarse con el 3644 527737.

