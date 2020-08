Clubes de la Liga saenzpeñense de futbol organizan chocolatada por el Día del Niño

Son cinco los clubes de Sáenz peña que llevarán adelante una actividad este domingo por el Día del Niño. Los distintos clubes que integran la Liga Saenzpeñense de Futbol decidieron organizar un chocolate para los chicos de las categorías inferiores y festejarles asi el Día del Niño. “Ya nos hemos juntado antes en el marco de esta pandemia realizando olla populares para las familias más carenciadas, ahora queremos festejar este domingo el Dia del Niño . Queremos realizar en cada club una chocolatada con pan de leche y algunos juguetes, cumpliendo el aislamiento social para lo cual se va a hacer entrega de tarjetitas y números para los chicos”, explicaron los referentes de los clubes de futbol de la ciudad , Gabriel Farías, Sebastián PasKvan y Walter Se va a entregar a cada chico un número y se pedirá los chicos que traigan un recipiente para llevar su chocolatada , se va a entrar esos números a partir de este jueves en el Club Aprendices y UNCAus para los chicos de las categorías infantiles y otros clubes que se fueron sumando también a esta iniciativa. El Club Belgrano va a realizar algo similar, “vamos articular con las categorías infantiles de cada club, esa es la idea, que cada club no deje de pasar este día. Sabemos que para los chicos de nuestras infantiles es también sacrificado porque quieren volver al club y hacer su actividad”, explicó Sebastián Paskvan. “Nosotros vamos a hacer una conferencia en forma virtual con los padres para explicarles como ver cómo articular esta actividad, en principio queremos entregar un presente a cada uno de los chicos de las infantiles del club”, dijo Paskvan Explicó que cuando se conoció esta actividad “los chicos del barrio también quieren participar pero nuestra capacidad es limitada, nosotros priorizamos las infantiles y luego vamos a colaborar también con los chicos del barrio que a través de las ollas populares se fueron vinculando. Obviamente que nosotros queríamos ver la posibilidad de realizar algún juego pero también tenemos que ser prudentes y decimos no realizar tares recreativas que puedan acarrear contagios”, sostuvo. Los clubes que participan de esta movida son cinco clubes dela ciudad San Lorenzo, Aprendices Chaqueños, UNCAus, el Club 9 de Julio del barrio Toba y Belgrano, cada uno con su metodología de trabajo, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los clubes reciben donaciones en sus respectivas sedes, de 15 a 19 horas, golosinas, juguetes y todo lo que se pueda donar. . Por últimos los responsables de los clubes agradecieron a todas las personas que colaboran con esta movida que “fue una idea de los capitanes delos distintos clubes y un agradecimiento personal a Gabi que fue uno de los promotores de este proyecto, dijo Paskvan. Por ultimo señalaron que “con este tipo de actividades lo que queremos recuperar es la reivindicación de los clubes como actores sociales, porque la idea de este es no solo venir a participar o ver un partido de futbol sino que la ciudadano sepa que cada club tiene mucho para dar y volverá recuperar el rol social que tenían los clubes que nunca tuvo que haberse perdido, que esa es la idea promotora de esto”.

