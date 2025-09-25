Clorinda: Llevaban marihuana y cocaína adosadas al cuerpo y ocultas en el calzado

Este jueves, en horas de la madrugada, personal de la Sección de Investigación Antidrogas «Clorinda» y del Escuadrón 16, destacados sobre la Ruta Nacional Nº 86, kilómetro 1297 en la localidad formoseña de Clorinda, interceptaron una moto para su respectivo control físico y documentológico, en el que viajaban dos ciudadanos.

Dicho motovehículo carecía de documentación y dominio.

Durante la requisa, los uniformados observaron que el acompañante transportaba adosado al cuerpo dos paquetes envueltos con cinta violeta, emanando de los mismos un fuerte olor característico a marihuana.

Simultáneamente, se procedió a requisar al conductor, hallando en el interior de una de sus zapatillas un envoltorio de nylon transparente con una sustancia blanquecina pulverulenta.

Con apoyo de efectivos de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad, se confirmó que los dos «ladrillos» contenían cannabis sativa, dando un peso de 2 kilos y 80 gramos, mientras que el envoltorio tenía 77 gramos de cocaína.

En el procedimiento intervino el Juzgado Federal N° 2 y la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, orientando la detención de los involucrados, el secuestro de la totalidad del estupefaciente, la motocicleta y un teléfono celular.