Claudia Escobar, secretaria general de ASECH, se refirió al conflicto docente en Chaco

Sáenz Peña – Claudia Escobar, Secretaria General de ASECH nos habla sobre el conflicto en el sector docente.

En contacto con Chaco Noticias, Claudia Escobar manifestó:

“Es un momento particular. Entre la pregunta de la sociedad “¿En qué condiciones vuelven las clases?” y nuestra pregunta “¿Cómo vamos a hacer para continuar con un sueldo debajo de la línea de la pobreza?”, lo único que tenemos garantizado es el conflicto. La falta de respuesta por parte del Gobierno, lleva a todo esto. Se dice desde Gobierno Provincial y Nacional, desvalorizando todo el trabajo realizado el año pasado, que la prioridad es la educación para este año, pero sin embargo no se ven las condiciones apropiadas. En estas condiciones salariales y estructurales en las escuelas no se pueden ni deberían comenzar las clases en ninguna parte. No tiene que ver con las ganas del docente sino las condiciones para recibir a los chicos. Como prioridad siendo padres queremos la mayor seguridad para nuestros hijos. Si mandamos a nuestros hijos a las escuelas tenemos que saber que si hay un alcohol en gel, lo hay por que fue comprado por el docente. En la mayoría de las escuelas, no hay agua potable ni para lavarse de las manos. Se habla de una parte virtual y una presencial, cuando no se proveyeron los recursos el año pasado para la modalidad virtual, ni para docentes ni para alumnos. Si hablamos de poner porteros, el Gobierno debería crear los contratos correspondientes y no en la situación en la que se encuentran presentes con los nefastos sueldos que poseen. Era necesario el año pasado que los chicos reciban apoyo ante tantas dificultades, pero también es conveniente que los docentes suplentes consigan trabajo de manera organizada y justa.”

