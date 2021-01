Claudia Escobar: “En el Chaco no estamos en condiciones de comenzar el ciclo lectivo 2021”

Sáenz Peña. En visita a la redacción de ChacoNoticias, la secretaria general de ASECH, gremio docente, realizó un balance de lo que fué el encuentro de los gremios docentes con el Ministro Nicolás Trotta de Educación de la Nación, en su visita al Chaco.

Claudia Escobar, destacó: “La verdad que la visita del Ministro no dejó nada concreto para nosotros los gremios, no estamos en condiciones de comenzar las clases en marzo con se anunció por parte del Gobierno Provincial. No se arregló la situación salarial de los docentes, que con el precio de la canasta básica, los docentes estamos en la indigencia en cuanto a sueldos. Además hay que desinfectar en forma permanente en las escuelas, no tenemos los elementos necesarios, no están dadas las condiciones para volver a clases. De esta manera no comenzaríamos las clases en marzo, o al menos los gremios comenzaremos con reclamos y luchas.”

