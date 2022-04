Claudia Escobar: “Deberían también las familias opinar para implementar o no jornadas extendidas. Las condiciones no están dadas.”

Sáenz Peña – Claudia Escobar, secretaría adjunta de SECH se refiere mediante entrevista con ChacoNoticias a la inseguridad en las escuelas y a la posibilidad de jornada extendida: “Sobre la inseguridad en principio, lo hemos dicho en otras notas, nos está afectando a todos y pareciera ser que los amigos de lo ajeno se decidieron a atacar a las escuelas.”

“Cada vez son más los robos a las instituciones, quienes no tienen sustento económico más que el propio trabajo de las mismas. Sufrir robos, nos lleva a insistir en pedir más seguridad para nuestras escuelas. Respecto a la posibilidad de la creación de foro de seguridad para las escuelas, participé de varias reuniones sobre temáticas de inseguridad la verdad es que si no hay presupuesto no podremos avanzar.”

“Cuando la policía nos dice tenemos un número limitado de personal, podremos hacer todos los foros que querramos y no servirá, porque básicamente necesitamos dos cosas, dinero, recursos y prevención. Trabajar en la prevención es sumamente importante. Esto no es un problema solamente del municipio, ni solamente de la provincia, ni solamente de la educación en la sociedad, es un trabajo amplio, pero hoy es necesario dedicar recursos para estas situaciones y proteger a las escuelas. A esas escuelas donde le roban bomba de agua, mañana no tienen para limpiar los baños y se perjudica a un montón de chicos.”

“El tema de la posibilidad de agregar horas a las clases de educación primaria, me remonta a cuando se hablaba de la jornada extendida porque muchos estudios mostraban como la escuela era el último lugar donde la sociedad se sentía resguardada, entonces deciden agregar horas. Podemos detenernos para pensar sobre la importancia de una hora mas de clase, algo que no se puede discutir es la posibilidad de mayor condición, pero aquello que si hay que discutir son las condiciones y si verdaderamente se puede agregar.”

“No están dadas las condiciones. Luego que dijeron lo de las jornadas extendidas, pagaban nada por comedores escolares y los directivos debían hacer malabares para que alcance; otra cuestión son los horarios; no están pensando en las condiciones edilicias ni las de trabajo de las escuelas. Hay algunas ideas donde en algunos escritorios están muy bien, pero bajarlas a una escuela donde cuesta mantener la bomba por la inseguridad demuestra que no están dadas las condiciones. Ni hablar de las condiciones salariales.”

“Tenemos una postura clara, hay que hablar de las condiciones para jornadas extendidas, porque no están planteadas. Además, hay que hablar con las familias, porque ellas se organizan y por decisión de diez personas de repente se rompe esa organización, no es correcto. Hay que ser mas serios, presentar estas ideas como idea para discutir. Es algo precipitado. Algo que nos afectaría a millones de personas, deberían dejarnos opinar, no solo a los sindicatos y docentes, también a las familias.”

