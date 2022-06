Claudia Escobar de SECH: “La idea de jornada extendida es un proyecto inconsulto”

Sáenz Peña – Claudia Escobar, secretaria adjunta de SECH hace referencia en una entrevista con ChacoNoticias al horario extendido de clases, posibles acuerdos de las distintas provincias, entre otras temáticas: “Como docente, madre, abuela de niños de primaria hablaré sobre este tema del horario extendido de clases.”

“Es un proyecto de nivel nacional que busca que los niños pasen más tiempo en las escuelas, un proyecto absolutamente inconsulto. Cualquier papá que nos escucha pensaría en su organización diaria y en como esta idea viene a imponer a las familias. La jornada extendida se planteó hace muchos años, donde varias escuelas tienen este tipo de jornadas, pero no se logró generalizar esa idea porque no contamos con la infraestructura. Cuántas escuelas quedaron cerradas luego de la pandemia, cuántas otras abrieron esperando hasta hoy las promesas de mejoramiento de edificios, promesas no cumplidas.”

“Pareciera que los sindicatos solo hablamos de los salarios, lo cual es otro tema, pero hablemos solo de este tema; no se puede cambiar a medio año “las reglas de juego” a la familia, segundo no contamos con la infraestructura necesaria y tercero si se creará jornada extendida a la par tiene que crearse el cargo, el cual no debe ser ningún proyecto, debe ser un cargo especifico destinado a eso y no que volvamos a quedar en la incertidumbre.”

“Además, es necesario que tengan posibilidad de elegir los docentes, no se les puede imponer, ya que considerando el sueldo que se tiene hoy, muchos trabajan doble turno, por lo cual, me parece que los docentes tienen que tener libertad de elegir si quieren o no realizar jornadas extendidas. El problema de estos proyectos inconsultos, es que generan todos estos problemas. Si se habla de implementar esto a partir del año que viene, las familias tendrán posibilidad de organizar en si quieren o no incorporar a sus hijos a las escuelas que cuenten con estas jornadas, o reorganizar su orden de actividades familiares.”

“Insisto, me parece un tema que está en las ideas, pero en la realidad es algo muy difícil de implementar. Respecto a la infraestructura, no se trata solo de una hora mas de clase, sino qué ocurre con el que viene al otro turno. En qué tiempo limpiarán los porteros, además de que son muy pocos los que se encuentran en algunas escuelas solamente y se hayan en estado de precarización con algunas becas. En qué momento esos trabajadores precarizados podrán limpiar la institución. Además, en estos tiempos de frio cómo se hará para que los chicos salgan mas tarde. Repito, las escuelas no tienen la infraestructura necesaria para esto como tampoco el personal suficiente para limpiar el edificio en media hora entre turno y turno. Además, ¿habrá refrigerio para todos esos chicos? No hay absolutamente nada organizado para llevar adelante esta idea.”

“Por otra parte, tenemos algunas cuestiones sumamente importantes, trabajado con nuestra acción social ayudando a los docentes, analizando casos especiales, ayudando a los que no tienen cargo, comenzamos a trabajar con un botiquín de cosas básicas, idea que surgió por la inauguración de nuestras nuevas oficinas que se dará la semana que viene con la presencia del secretario general de la CTA, además el nuevo edificio en Resistencia. Siempre hablamos sobre la posibilidad de consultorios médicos donde no se cobre plus para los que tengan INSSSEP, adelanto que esta semana estas posibilidades se comenzarán a dar la semana que viene en Resistencia. La verdad es algo que se necesita mucho. Es algo que lo hablamos en marzo y de a poco lo vamos concretando.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram