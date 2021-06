Claudia Escobar de ASECH: “Lo que hizo el Gobierno este mes, fue descontar a los docentes DESMEDIDAMENTE”

Sáenz Peña – Claudia Escobar, secretaria general de ASECH, refiriéndose a los desmedidos descuentos recibidos en los recibos de sueldo docentes de este mes.

Claudia Escobar en contacto con Chaco Noticias, señalò:

“El tema de los descuentos en los recibos de este mes fue un desastre. En principio el reclamo se refiere a la protección del salario de los trabajadores por tener carácter alimentario, lo que lleva a que solo puedan descontar hasta cierto punto. Lo que hizo este Gobierno fue descontar desmedidamente. Debido a la situación económica del país los trabajadores tienen adelantes de sueldos, préstamos, etcétera y ahora además de no poder pagar eso, no tienen para la canasta básica de su familia. Se descontó mas de la mitad. Nosotros no hemos recibido personas que no haya paro y se le haya descontado, pero claro que es injusto el descuento a los que si hicieron. Los directores, además, muchos que no han enviado las famosas “listas” han recibido informaciones sumarias. Queremos que se derogue esa resolución que pone a los directores en una situación espantosa, para generar confrontación aquí, cuando ellos tienen personas para averiguar quienes son los docentes que se adhieren no al paro y simplemente nos los envían a controlar.”

“Respecto a volver a las presencialidades, se necesita las dos dosis, no decir “hemos vacunado a los docentes”, haciendo referencia a una pequeña parte. Además la vacuna no hace milagros con respecto a la falta de agua, recursos de higiene, condiciones de escuelas, etcétera. Pueden comunicarse por nuestro correo para los reclamos que deseen que realicemos nuestros trabajadores. “

