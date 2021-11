Claudia Escobar de ASECH: “La mala situación de los sueldos docentes, nunca dejó de existir.”

Sáenz Peña – Desde la Secretaría General de ASECH, Claudia Escobar detalla a ChacoNoticias el mal pronóstico de inicio para el ciclo lectivo 2022 para los docentes: “El tema de las inscripciones tienen que ver con el doble discurso de nuestro gobierno y el ministerio, donde dicen “No al pago de inscripciones”, que en realidad se trata de un aporte a la cooperadora. El mismo Gobierno que no provee recursos para las escuelas, es el que luego se asombra por que se cobra inscripción, que repito, sirve para el sostenimiento de las instituciones.”

“Si la escuela está limpia y hay materiales para trabajar es porque las proveyó la cooperadora. No hubo casi clases presenciales, pero las condiciones de limpieza ahora tienen que ser maximizadas a lo que no alcanzan solo 5 litros de lavandina. Es verdad que no debe cobrarse las inscripciones, eso aceptamos, pero entonces el Gobierno debería proveer todo lo necesario para todas las instituciones. A ninguna escuela le gusta lidiar con esta situación de insistir el aporte a la cooperadora, les gustaría tener la tranquilidad de contar con todos los elementos de limpieza, de materiales, de útiles y como tal tranquilidad no existe, entonces se deben tomar estas metidas. Cuando vemos que la mayoría de las escuelas no tienen ventiladores o se les robaron, es porque no tienen dinero para nuevas instalaciones o reparaciones.”, agregó.

“El conflicto con los salarios no ha terminado en ningún momento. Veníamos con la problemática de tener los salarios muy atrasados, y aunque se haya cumplido la cláusula Gatillo este año, eso no alcanzó para recuperar lo terriblemente atrasados que estamos con nuestros sueldos. No están trabajando para mejorar esta situación, nos tienen por debajo de la línea de la pobreza, asi que se anticipa un año 2022 que iniciará con conflictos.”, finalizó.

