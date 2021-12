Claudia Escobar de ASECH: “Pocos resultados positivos para el sector docente en el 2021”

Sáenz Peña – Claudia Escobar, secretaria general de ASECH visita la redacción de ChacoNoticias para detallar sobre el balance del 2021 con pocos resultados positivos: “Lamentablemente el cierre de estos años no es bueno. Este año nuevamente se encuentran los docentes sin su poder adquisitivo, con los problemas que derivaron de la pandemia con la cuestión de la falta de la Comisión, lo digital, el regreso a clases en escuelas donde no estaban en condiciones del regreso de presencialidad, incluso todavía hay escuelas que no se encuentran en condiciones y no pudieron retomar las clases de manera normal. Cerramos un año agravado de lo que fue el año pasado.”

“Con todo lo que fue la pandemia aun el Gobierno no arregló muchas escuelas para el regreso de clases presenciales. Concluimos este 2021 con una cuestión salarial irresuelta y ya anticipamos un 2022 con muchos conflictos. Nosotros seguimos dando nuestro lugar por esta cuestión de la virtualidad de las clases y de varios tramites docentes y existen funcionarios que se empeñan a complicar las cosas, como ser Reconocimiento Médico. Ha sido una cuestión tortuosa las medidas que implementa Reconocimiento Médico y el Gobierno no puedo lograr solucionar eso para que sean ejecutadas las actividades de la misma entidad, de manera correcta.”, agregó.

“Es impresionante la manera en que los establecimientos escolares han sido víctimas de todo tipo de robo. Ya no se sabe qué hacer. Agregar rejas, aclaro lo paga la comunidad por la cooperadora y no el Gobierno, implica no poder arreglar los ventiladores. Y además si se los repara o se compra nuevos, al poco tiempo se los roban otra vez. Incisito nuestras escuelas no tienen partida de sostenimiento como para resolver las cuestiones diarias, se las resuelve únicamente gracias a la cooperadora.”, añadió.

“Respecto a la vuelta de presencialidad con la presencia de nuevas variantes del covid, pienso que los funcionarios hace mucho no van a las escuelas. Evidentemente no conocen la realidad de todas las escuelas, escuelas sin agua, sin techos, sin baños en condiciones. Muchos docentes decidieron no volver por las catastróficas condiciones.”

“La docencia tiene que ver con una vocación de ser inclaudicable, porque el docente siempre siembra esperanza aun cuando cree que no las hay ni para él. Saludo a cada colega y reconozco cada esfuerzo diario en cada salón de clases, tanto el desempeño de enseñanza como el aporte de su economía propia. Han tenido que hacer miles de cosas y lo sigue haciendo. Asi que les deseo un feliz año nuevo y que Dios nos de la sabiduría para hacer las cosas bien, como sindicato que podamos desempeñarnos de la mejor manera posible.”, finalizó.

