Chris Hemsworth protagonizará la nueva ficción de Netflix “La cabeza de la araña”

Aprovechando el éxito como estrella del cine de Chris Hemsworth, para el próximo mes de junio llega La cabeza de la araña, titulada en su idioma original como Spiderhead. Una entretenida historia que cuenta la historia de un científico que realiza pruebas de drogas capaces de alterar las emociones en los reclusos de una cárcel de última tecnología. La película de ciencia ficción es dirigida por Joseph Kosinski (también director de Top Gun: Maverick y Tron: Legacy), y escrita por Rhett Reese y Paul Wernick (Deadpool, Zombieland), basada en el cuento distópico Escape from Spiderhead de George Saunders.

Dicha ficción está protagonizada por Chris Hemsworth, Miles Teller (Whiplash y The Offer) y Jurnee Smollett (Aves de presa). El rodaje en su mayoría tuvo lugar en Australia, en el transcurso de la pandemia de COVID-19. El film está programado para estrenarse el 17 de junio.

La primera imagen del tráiler muestra a Hemsworth en su papel del Sr. Steve Abnesti, quien, encendiendo un micrófono saluda a un hombre al otro lado de la habitación, quien le ofrece disculpas por llegar tarde a su sesión; a la que él responde con una sonrisa fija y casi infalible: “No llegaste tarde”. Además con una voz en off, agrega:

“En La cabeza de la araña estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Nuestro trabajo ayudará a salvar vidas. No solo una vida, muchas”. Y luego, en otra escena, mientras se dirige a un recluta (el principal de la historia, Miles Teller), le expresa: “Tu presencia en este lugar aunque se vea como un castigo, es un privilegio.” Y prosigue con lo siguiente: “Hacemos del mundo un lugar mejor”. Al final del avance, hay un cameo con un toque de ironía y comedia donde dice con mucha seguridad: “La gente atractiva hace lo que quiere. Me he beneficiado de eso varias veces”. ¡Imposible no reírse en ese momento!

