“Chirola” Fernández, el actor correntino con papel protagónico en la película que es furor en la plataforma Netflix

Previo al estreno del pasado 30 de marzo, el actor correntino visitó Horacio “Chirola” Fernández comentó su participación en la película Granizo, dirigida por Marcos Carnevale y con Guillermo Francella como actor protagónico. Actualmente, está en primer lugar entre las más vistas en la plataforma Netflix.

“Fue una experiencia increíble, conectarte y rodearte con toda esa gente, pero por sobre todas las cosas, seguir aprendiendo siempre y disfrutando por supuesto”, resumió “Chirola” en los micrófonos de Continental. La película tiene como escenarios principales locaciones en Buenos Aires y Córdoba y la participación del grupo de cumbia santafesino Los Palmeras.

Dirigida por Marcos Carnevale, el elenco está compuesto también por Romina Fernándes, Peto Menahem, Laura Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Norman Briski, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert, Eugenia Guerty, y el correntino Horacio “Chirola” Fernández. Consultado por la manera que llegó a tener una participación destacada en el film, comenta: “Yo estaba filmando en Posadas, haciendo una película y Laura Andino (directora de casting federales), me llama diciendo que Carnevale estaba buscando un Gurú para nueva película y que había pensado en mí para el papel. Con mi hermano de la vida Marcel Czombos armamos un reel para enviarle el material de todos mis trabajos, mandamos a la tarde y enseguida nomas me llama la productora diciéndome que al día siguiente tenia vuelo a Buenos Aires para una reunión con el director y Guillermo Francella”.

“Al otro día me reúno con los dos (Carnevale y Francella) en el hotel, hablamos de varias cosas, y la tarde hacemos una prueba de cámara los dos, y listo, me contrataron rápidamente”, repasa todavía asombrado por la rapidez con la que se dieron los hechos que lo llevaron a trabajar con uno de los actores más populares y reconocidos del país.

La película, que se filmó en Buenos Aires, y gran parte en Córdoba, Los Cocos, San Esteban y Capilla del Monte, se trata de una comedia dramática en la que el meteorólogo más querido y famoso del país se convierte de la noche a la mañana en la persona más odiada por una terrible falla en su pronóstico. Chirola interpreta a un Gurú ermitaño que vive en las sierras alejado de todo contacto con la gente y fortuitamente se encuentra con el malogrado meteorólogo con el que mantendrá una relación muy especial.

“Muchos de los diálogos que se ven en la película son cosas mías que iba improvisando, les gustaron a los dos y quedó”, dijo con orgullo. “No le tengo miedo a trabajar con nadie, estoy preparado para todo y tengo mucha confianza en mí, estoy es el principio solamente”, expresó convencido.

“Hace 35 años que venimos trabajando en el cine. La primera película correntina la hicimos con Pablo Almirón, el primer documental con Marcel Czombos. Pienso que esta oportunidad es para todo el cine regional”, sentenció.

Fuente: Continentalcorrientes.com

