Chiqui Tapia se juntó con los “pibes de la Scaloneta”

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, viajó a España para participar de un homenaje a Diego Maradona en el torneo juvenil de L’Alcudia y aprovechó para juntarse con integrantes de la Selección Argentina.

“Chiqui” estará este lunes por la tarde (noche de España) en Valencia para descubrir junto al entrenador del seleccionado Sub 20, Javier Mascherano, un busto de Maradona en el estadio Els Arcs como parte de un homenaje de la organización del torneo juvenil.

La memoria del “10” será evocada en la previa del segundo compromiso del equipo argentino en el tradicional torneo internacional que será ante el representativo sub 20 de Valencia.

Antes de viajar a L’Alcudia, Chiqui Tapia estuvo en Madrid y se reunió con varios integrantes del seleccionado argentino.

“Con los pibes de la Scaloneta”, escribió el presidente de la AFA en una foto que publicó en sus redes sociales junto a Rodrigo De Paul, Ángel Correa, Nahuel Molina y Giovanni Lo Celso.

Los primeros tres juegan juntos en Atlético de Madrid y el rosarino Lo Celso espera por su salida de Tottenham de Inglaterra, donde no es tenido en cuenta por el entrenador italiano Antonio Conte.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram