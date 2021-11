Chapo: “Leandro Zdero pretende que la gente se olvide cuando fue la mano derecha de Aida Ayala en Resistencia”

En contexto de la entrega de equipamientos informáticos para la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de Chaco, el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Juan Manuel Chapo, comenzó a calentar la previa de los comicios del próximo domingo, donde todo el país acudirá a las urnas para renovar bancas legislativas.

En ese sentido, el ministro anticipó que para el cierre de campaña en Barranqueras se espera “un acto multitudinario”, lo cual aseguró se suma a los que se vienen encadenando en distintos puntos de la provincia. “Todos los días venimos inaugurando unidades básicas, donde nos estamos organizando con nuestros dirigentes, militantes y de donde llegan mensajes muy claros”, comentó.

A su vez, el funcionario puso el ojo en la oposición local y convocó “a entender que aquellos que fueron generadores de los grandes problemas de Argentina ahora quieren que se resuelvan mágicamente las demandas, pero ellos nunca lo hicieron, y no lo va a hacer ahora”, y agregó que “tenemos una oposición que se dedica a intentar todo el tiempo criticar cualquier acción o política, pero siempre son relatores de algo, nunca ellos han tenido absolutamente nada”.

Lejos de esquivar la polémica, Chapo también recordó que el actual abanderado de la UCR fue secretario de Gobierno durante la gestión Municipal de Aida Ayala, con quien luego se distanció en tiempos donde se desataban las causas judiciales de la ex intendenta. “Zdero parece que pretende que la gente se olvide cuando fue la mano derecha de la ingeniera Ayala en Resistencia, y todos sabemos cómo terminó esa historia”, lanzó el funcionario, y señaló que “ahora se presenta como el cambio de parte de la oposición, pero lleva ya dos mandatos como diputado, y quiere un tercero ¿para qué lo quiere?, no sabemos. Yo no conozco a nadie que me diga si efectivamente una Ley propiciada por Leandro Zdero nos transformó la vida, todo lo contrario”.

Por otro lado, el ministro también recordó que, previo a las PASO, la Cámara de Diputados contabilizó cerca de dos meses sin sesiones por la resistencia opositora al desarrollo legislativo, frente a lo cual acusó que “los diputados no trabajaron por capricho de Leandro Zdero. La verdad que la política no es para caprichosos, la política es para los que hacen, generan, construyen y trabajan”.

Proyección e inversión para el Ministerio

Corrido de la agenda electoral, Chapo explicó que los 20 equipos informáticos otorgados durante la mañana de este lunes se enmarcan “en garantizar que tengamos toda la tecnología, todo el equipamiento necesario, y que con ello todos los trámites sean mucho más fácil”.

“Venimos desarrollando un proceso de inversión muy importante en materia de equipamiento de todos los organismos del Ministerio de Gobierno. Esta es una primera etapa de un total de 50 equipos que vamos a estar entregando, y tiene que ver con la modernización de las áreas que dependen del Ministerio”, señaló, y detalló que “tenemos dos ejes en materia de inversión: por un lado, la infraestructura y equipamiento que, en este momento, estamos desarrollando una obra de refacción en las oficinas de Inspección, y ahora con el equipamiento la inversión es completa”.

“Nosotros, en estos años de gestión, entre lo concluido y lo que está en proceso, hemos podido completar 17 nuevos edificios de registros civiles, que más las refacciones, contabilizamos 40 edificios”, sostuvo, y agregó que “el 40% de la totalidad de todo, lo pudimos hacer en estos años, eso habla de la dinámica que hemos tenido en materia de inversión. Hoy estamos llegando, con centros de documentación, a lugares muy alejados de Resistencia, y eso me parece una satisfacción muy importante”.

