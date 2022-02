ChangoMas: Juan Vassia continúa como delegado de los trabajadores

Sáenz Peña – Juan Vassia delegado de ChangoMás en una entrevista con ChacoNoticias habla sobre su renovado puesto como delegado de los trabajadores y sobre la lucha actual que llevan adelante. “Agradezco primeramente la participación de los medios de comunicación por que son el eco de nuestro trabajo. El viernes 4 tuvimos elecciones gremiales para delegados de la empresa y en este caso he sido elegido por cuarto mandato por mis compañeros.”

“La mayoria de los que nos relacionamos con los sindicatos llevamos en nosotros la empatía que nos lleva a luchar por beneficios para trabajadores o regular las condiciones de trabajos. Es un desafío ya que la sociedad está muy volátil con el tema de la política y sindicatos.”, agregó.

“Estamos padeciendo las políticas nuevas de trabajo. El inconveniente de hoy es el anticipo de sueldo, lo cual mensualmente el trabajador podía solicitar el 50% de adelanto del mes siguiente y hoy la empresa limita a que no podamos hacerlo y no contamos con la justificación de este motivo. Por otros ruidos nos hemos enterado se está invirtiendo en el Monumental para llamarse el MonumetalMas. Para nosotros es chocante, porque cuando llego este grupo de inversionista nos dijeron que nada iba a cambiar pero estas cuestiones nos sorprende para mal.”, expresó.

“Pertenezco al Frente Sindical hace 8 años junto a mi compañero Rubén García como delegado de gerentes. Hemos recorrido las empresas para informar sobre sus derechos para sumarse al gremio y así los trabajadores puedan tener voz y pelea por sus derechos. En todos los ámbitos laborales, sobre todo en el litoral, es muy difícil la situación de laboral y ante el desconocimiento no se realiza las denuncias correspondientes. La semana pasada se cerró un 13% para enero y un 10% para febrero para incremento salarial, lo que en realidad no alcanza. Los que nos representan a nivel nacional dejan muchos “grises” y en estos tiempos fueron trabajadores esenciales todos nuestros compañeros y sin embargo no se vio reflejado en nada.”, añadió.

“Los delegados gremiales tienen un periodo de dos años. Estoy predispuesto de ayudar a los trabajadores y sacarle las dudas que tengan.”, finalizó.

