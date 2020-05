Chaco:Legisladores de la UCR solicitaron detalles al Ejecutivo sobre protocolo de geriátricos

El proyecto que lleva la firma de los diputados Alejandro Aradas Carina Batalla, Débora Cardozo, Carmen Delgado, Alicia Digiuni, Livio Gutierrez, Carim Peche y Leandro Zdero, solicita además que se informe sobre las condiciones de seguridad que de manera específica, minuciosa y detallada que se aplican en los geriátricos y asilos de ancianos, cuáles son los procedimientos preventivos que se llevan a cabo para proteger la vida de los residentes, atento a que los mismos constituyen grupos de riesgo y muchos de ellos, además, padecen enfermedades de base que pueden constituir un agravante en caso de que contraigan la enfermedad del Covid 19.

Y respecto a los profesionales solicitan saber dónde cumplen tareas, además de los geriátricos y asilos, que informen fehacientemente a los responsables de los institutos, si es que en sus diferentes lugares de trabajo se cumplen con todas las normas.

