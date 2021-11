CHACO: Torneo Regional de Fútbol para personas ciegas

Este sábado 6 y domingo 7 de noviembre se llevará a cabo el Torneo Regional Zona NEA de Fútbol para Ciegos, el cual es organizado por el Instituto del Deporte Chaqueño en conjunto con la FADEC (Federación Argentina de Deportes para Ciegos).

Del mismo formarán parte equipos de las provincias de Jujuy, Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, y los encuentros se disputarán en las instalaciones del Instituto del Deporte Chaqueño sito en Padre Cerqueira 2150.

Las delegaciones arribaron este viernes y fueron recibidos por profesores del IDCh, lugar donde se alojaran y se les brindara la cena, para comenzar temprano el día sábado con la actividad.

FIXTURE

Sábado 6

8– Los Linces (Jujuy) vs Fundación Desocha (Chaco)

9– Libertad (Chaco) vs Asico (Corrientes)

10– Los Magos (Misiones) vs Los Linces (Jujuy)

11– Libertad Chaco (Chaco) vs Lucero Formoseño (Formosa)

15– Los Magos (Misiones) vs Fundación Desocha (Chaco)

16– Asico (Corrientes) vs Lucero Formoseño (Formosa)

Domingo 7

El domingo se disputarán los encuentros de quinto y sexto puesto, tercero y cuarto puesto, y la final. Los partidos comenzaran a las 8 y se estima que finalicen para las 12. Una vez finalizado el último partido se procederá a la premiación.

