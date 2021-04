CHACO-SISTEMA DE SALUD PRIVADA: Preocupados por el incremento de precios de medicamentos y anticipan agotamiento del sistema por casos Covid

El director del sanatorio Palacio de Resistencia, miembro del Grupo URBE, Dr. José Uriona, confirmó un incremento de más del 100% en los precios de insumos y medicamentos para el tratamiento de casos de coronavirus. Además, advirtió que hay un incremento en la ocupación de camas de pacientes con covid-19 y aseguró´: Si este ritmo no se detiene vamos a ir a un agotamiento del sistema”.

El director del sanatorio Palacio de Resistencia, miembro del Grupo URBE, confirmó en CIUDAD TV el incremento en los precios de los insumos que se utilizan para el tratamiento de casos críticos de coronavirus, a la vez que aclaró que si bien hay un aumento de contagios no se encuentra colapsado el sistema sanitario en la Salud privada de Chaco. “Hemos visto en estos últimos tiempos un aumento desmedido en los valores que tienen no solamente los medicamente sino los insumos que ocupamos para el tratamiento de pacientes con Covid como de otros pacientes. En lo que más se observa es en medicamentos anticoagulantes, como el enoxaparina, un porcentaje aún mayor que el de la inflación o el del dólar en el último año”, graficó el Dr. José Uriona y recalcó que se trata de más del 100% de aumento en algunos medicamentos”, al igual que los insumos descartables y de protección individual, de uso del personal de Salud.

Aclaró que no tuvieron inconvenientes en cuanto a la provisión del stock. “Estamos acostumbrados a hacer pedidos con semanas de anticipación, a veces cada quincena. Eso hace que no veamos en la demanda rápida demoras. Somos previsibles en cuanto a la solicitud”. No obstante, no descartó que exista “especulación” por parte de vendedores en relación a la posibilidad de incrementar el precio. “Estamos sumidos en un mercado capitalista o liberal y muchas veces hay especulaciones con este tipo de cosas”, analizó.

