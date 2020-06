Chaco se habría demorado en volver a la fase en cuarentena

“La situación en el Chaco es complicada. Es uno de los distritos con circulación comunitaria del virus”, afirmó López, y aseveró: “Creo que es buena la medida (de volver a la fase 1 de la cuarentena). Yo lo habría hecho antes. Tal vez dos o tres semanas”.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-