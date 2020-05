Chaco: Se confirmó el fallecimiento de una mujer de 69 años que había dado positivo a Covid-19

En la mañana del domingo se confirmó el fallecimiento de una mujer de 69 años que había dado positivo a Covid-19 y se encontraba internada en el Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia.

La mujer que falleció este domingo por coronavirus padecía hipertensión arterial y se encontraba postrada con demencia. De esta manera, el número total de víctimas fatales en la provincia asciende a 18.

El pasado viernes fallecieron tres personas en Chaco: un hombre de 33 años, que estaba internado desde hace 45 días por un accidente laboral grave; un hombre de 86 años con antecedentes cardíacos, y una mujer de 55 años con antecedentes de enfermedad oncológica.

Y a su vez, este sábado, se incrementó notablemente la cantidad de personas internadas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde según informaron desde el Ministerio de Salud provincial, permanecen internadas 19 personas, 10 en estado moderado y 9 graves.

