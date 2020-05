Chaco registró nuevos casos de dengue

Con respecto a la situación epidemiológica del dengue, desde la cartera informaron que en lo que va del año se registran 1.944 casos positivos en el territorio provincial de un total de 4.260 recibidas hasta el momento.

