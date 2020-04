Chaco registró este lunes la novena víctima fatal por el coronavirus

Se trata de un hombre de 54 años, identificado como Carlos Carrizo, quien estaba internado en el Sanatorio Güemes.

Según trascendió, Carrizo sufría una insuficiencia renal, y se habría contagiado en un establecimiento donde se realizaba diálisis regularmente.

Su estado de salud se deterioró notablemente en los últimos días, y debió ser internado en el sanatorio, donde este lunes murió.

En ese mismo centro de diálisis también dio positivo por COVID-19 una enfermera oriunda de Corrientes.

