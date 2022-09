Chaco: Realizan casting para la película “Saldar la deuda”

Este viernes 16 de septiembre, por Chaco TV, se realizó el anuncio de la convocatoria para formar parte del casting de la película “Saldar la deuda”, de la actriz chaqueña Miriam Lanzoni, dirigida por Diego Suarez. En la ocasión, fueron entrevistadas la actriz junto a su madre Liliana Melgrati, quienes brindaron detalles de la historia de la película, y sobre el casting que se desarrollará en Resistencia y Pampa del Infierno.

“Queremos dar las gracias a Tete Romero, al Instituto de Cultura y a Lotería Chaqueña por el apoyo en este proyecto. Saldar la deuda está basado en la historia de mi mamá, por eso ella está acá. Nosotras nacimos en Pampa del Infierno, en Chaco. Es la historia de una mujer que en los ‘80, pasó por una situación crítica, por violencia, y tuvo que escaparse con dos hijos muy chicos”, contó la actriz Miriam Lanzoni. “Vamos a realizarla completamente en Chaco, en Resistencia y Pampa del Infierno, en los lugares originales. Buscamos poder contar con talentos de la provincia. Y queremos darle esa oportunidad a quienes no tienen experiencia también”, agregó Lanzoni.

“La historia es necesario que se sepa, es un ejemplo para poder decir: Sí se puede. Porque todo se puede superar. Es un tema diario, difícil, que cuesta mucho. Pero que se pueda llevar a cabo es muy bueno. No es solo salir de estas situaciones de violencia, sino no dejar huellas”, dijo a su turno, Liliana Melgrati. Por último, Lanzoni dijo: “Más allá que sea la historia de mi mamá, me parece una historia que puede ser de cualquier mujer. Y como sí, se puede salir. Por eso es: “Saldar la deuda”; eso que se termina resolviendo. Y yo tengo esperanzas de que sí, de que la realidad está cambiando, pero es trabajo de toda la sociedad para que vayan desapareciendo estos casos”.

