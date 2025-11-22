Chaco Noticias, Gritó Campeón en el Fútbol de Veteranos  Categoría Maxi

El equipo de Chaco Noticias se consagró campeón de la Copa de Bronce en la categoría Maxi tras una contundente victoria por 5 a 0 frente al conjunto del SUOEM. El triunfo, logrado en la noche del viernes, les permitió quedarse con el título una fecha antes del cierre del campeonato.

Los jugadores celebraron con mucha alegría este logro tan esperado, resultado de un año de esfuerzo, dedicación y compromiso. El equipo demostró durante todo el torneo garra, actitud y un gran nivel futbolístico, rasgos que lo llevaron a destacarse en cada fecha.

Entre las figuras del plantel sobresalieron Alberto Torres, (Negro) fundamental en el mediocampo; Roberto Rivero (Beto), goleador histórico; y Javier Bonfanti, un número dos con extensa trayectoria en el fútbol de la Liga Chaqueña. Ellos, junto al resto del plantel, fueron clave para alcanzar este importante objetivo.

Asimismo, se destaca y agradece especialmente el trabajo del DT. Nestor Mancilla, ( Mosqui) cuyo profesionalismo y capacidad para el armado del plantel de fútbol de veteranos fueron determinantes en la obtención del campeonato. Su conducción, orden y dedicación contribuyeron a fortalecer al grupo y a consolidar la identidad del equipo.

Desde la institución se felicita a cada jugador y al cuerpo técnico por el compromiso, el compañerismo y la entrega demostrada a lo largo del torneo.

¡Felicitaciones a todo el plantel de Chaco Noticias por este merecido título!