Chaco inició la Campaña de Vacunación antigripal 2022 con el personal de salud

La ministra de Salud Pública encabezó el lanzamiento desde el Centro de Salud de Puerto Vilelas. La inoculación se extenderá, a partir de la semana próxima, a personas gestantes y puérperas; mayores de 65 años; niñas y niños de 6 a 24 meses de edad, y personas con factores de riesgo.

La ministra de Salud Pública Carolina Centeno encabezó, este viernes en el Centro de Salud Finochietto, el lanzamiento de la Campaña de Vacunación Antigripal 2022, cuya primera etapa está dirigida al personal sanitario. “Esta semana recibimos más de 33 mil dosis de la vacuna antigripal para personas adultas, por lo que, al igual que con la campaña anticovid, definimos iniciar la campaña con el personal de salud e ir avanzando con otros grupos de riesgo a medida que vayamos recibiendo vacunas”, explicó Centeno.

La próxima semana se ampliará la inmunización con los grupos prioritarios como personas gestantes, puérperas, población general a partir de los 65 años, niñas y niños de 6 a 24 meses de edad, y quienes tengan entre 2 y 64 años y presenten factores de riesgo (patologías como diabetes, obesidad mórbida, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica y enfermedades cardiovasculares).

La vacunación antigripal no está abierta para toda la población como la vacuna anticovid. “Apuntamos a fomentar el cuidado colectivo, por lo que siempre se ha centrado en vacunar a quienes tienen más riesgo de contraer complicaciones”, indicó la funcionaria.

En ese sentido recordó que la vacunación sirve para prevenir o disminuir el riesgo de enfermedad grave o muerte por gripe, pero no previene la enfermedad. “Se aplica para reducir las complicaciones por infecciones respiratorias agudas o graves, y para disminuir las hospitalizaciones, muertes y secuelas que pueden acarrear el virus de influenza”, explicó y señaló que hay un aumento de casos de circulación de varios virus respiratorios, donde la influenza está produciendo un incremento de casos en niñas, niños, adolescentes y en las poblaciones jóvenes y adultas.

No obstante, resaltó que para evitar los contagios es importante sostener las medidas de cuidado establecidas ante la pandemia por COVID-19: uso de barbijo, el lavado de manos y la ventilación cruzada de ambientes son fundamentales.

Participaron también el intendente de Puerto Vilelas Víctor Rea, la referente de inmunizaciones del Centro de Salud de Puerto Vilelas Estela Bravo, miembros del gabinete ministerial y personal de salud e inmunizaciones de la provincia.

Accesible y gratuita

El Ministerio de Salud Pública de la Nación adquirió este año 9.600.000 dosis de vacuna antigripal, de las cuales 1.500.000 son pediátricas, con el objetivo de disminuir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes relacionadas al virus de influenza en la población de riesgo en Argentina.

Al formar parte del Calendario Nacional de Vacunación es gratuita para los grupos mencionados y se encuentran disponibles en todos los hospitales, vacunatorios y Centros de Salud del Chaco.

“A nivel nacional tenemos un esquema de vacunas dirigido a la población que es posible gracias a una inversión del Estado Nacional y a la logística del Estado Provincial. El calendario argentino de vacunación es pionero y modelo en el mundo no solo por la cantidad de vacunas sino también porque demuestra que el Estado garantiza la igualdad de oportunidades para todos y todas”, concluyó Centeno.

