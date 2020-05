Chaco: Falleció un hombre y dio positivo a coronavirus

La víctima fatal tenía 58 años. Murió el miércoles en el Perrando, pero recién se conoció el resultado positivo a Covid-19.

En un nuevo parte diario, las autoridades de la cartera sanitaria provincial brindaron detalles respecto al avance de la pandemia en Chaco. En ese marco confirmaron que un hombre que falleció el miércoles dio positivo post mortem a Covid-19.

La víctima estaba internada en el Hospital Perrando, donde ingresó el martes por una neumonía grave. Tenía 58 años.

Además, la Provincia reportó 11 nuevos casos respecto al parte brindado el jueves, de los cuales 10 son de Resistencia y uno corresponde a Barranqueras.

Así, el total ya alcanza 518 personas que contrajeron coronavirus, de las cuales hay 28 internados y siete en estado de gravedad.

