Chaco: Este miércoles murió por coronavirus un hombre de 68 años

Según informó oficialmente el Ministerio de Salud Pública, el último fallecido es una persona cuyo diagnóstico de COVID-19 de confirmó el 30 de abril, y que estaba internada en un sanatorio privado.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco actualizó, este mediodía, la información epidemiológica diaria.

El número de casos positivos registrados es de 361, son 169 las personas que ya fueron dadas de alta y 20 fallecimientos.

Son 3.334 las muestras tomadas, de las cuales 2.679 fueron descartadas y 294 se encuentran en estudio. También se registraron 169 altas médicas a pacientes que tuvieron coronavirus; se produjeron 20 fallecimientos de personas que fueron diagnosticadas con coronavirus.

Además, en la actualidad hay 15 personas internadas de las cuales 5 están en estado crítico.

