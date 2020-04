Chaco : El ministerio de Salud Pública reveló que hay cinco nuevos casos de coronavirus

Desde el ministerio de Salud Pública revelaron este domingo 19 de abril que hay cinco nuevos casos de coronavirus, registrándose así un total de 251 personas con diagnóstico positivo.

El aislamiento social obligatorio no se cumple a rajatabla y por ende los casos positivos de coronavirus en Chaco siguen subiendo. Este domingo se conocieron cinco casos nuevos que dieron positivo. Los fallecidos por la enfermedad son diez en la provincia.

Según el informe de la Dirección de Epidemiología, del total de positivos, solo el 8,5% está relacionado a viajes. El mayor porcentaje se dieron por “contacto estrecho”; casi un 30% por “conglomerado”, y un 13% es investigado se infectaron.

