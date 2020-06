Chaco: El Gobierno provincial indicó que se agregaron 32 nuevos casos de coronavirus

Este jueves, los registros del Gobierno provincial indican que se agregaron 32 nuevos casos de coronavirus en la provincia, elevando la cifra total de infectados a 961.

Además, anoche se confirmó la muerte de la víctima fatal N° 59.Se trata de un hombre de 83 años que estaba internado en el Hospital Perrando.

Por otro lado, hay 449 recuperados y 444 casos activos.

