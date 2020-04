Chaco: El ejecutivo provincial brindó los datos de un nuevo parte epidemiológico sobre coronavirus

Así, confirmaron la muerte de una persona de 61 años, la cual tenía comorbilidades y otras patologías de base. La misma se encontraba internada en un sanatorio privado de Resistencia, donde había ingresado en estado grave.

Dicha víctima falleció el lunes pero recién se supo que tenía el virus este martes. “Se le realizó la toma de muestras el domingo, el lunes mandaron a procesar y se conoció el resultado ayer martes. Ya entró en estado crítico”, explicaron.

Además, señalaron que hubo 2797 notificaciones sobre la enfermedad, de las cuales 312 dieron un análisis positivo, sumando dos nuevos casos en la provincia, y 2222 negativo. También hay 105 pacientes recuperados.

