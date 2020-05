Chaco: detuvieron a otras 56 personas que violaron el aislamiento social obligatorio

Este viernes detuvieron a otras 56 personas que violaron el aislamiento social obligatorio que rige en la provincia y suman un total de 13.178 ciudadanos que no cumplieron con la cuarentena.

En las últimas 24 horas, 27 personas fueron detenidas en la zona metropolitana del Gran Resistencia, 15 en General San Martín, 8 en Charata, 4 en Juan José Castelli y 2 en Sáenz Peña.

En tanto que la cantidad de detenidos en toda la provincia desde que iniciaron las medidas ascendió a 13.178.

De ese total, según el informe de la Policía fueron 10.571 fueron hombres, 1.045 mujeres y 1.562 menores de edad.

