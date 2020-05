Chaco : Cuarentena administrada inteligente anunciada por el Gobierno provincial

La cuarentena administrada inteligente anunciada por el Gobierno provincial prevé un plan integral de regulación del aislamiento preventivo y obligatorio, a partir de un modelo de información estadística, que clasificará y monitoreará la movilidad social.

El mismo comprende el otorgamiento de los permisos de circulación y turnos, a fin de regular el tráfico y circulación de personas en toda la provincia, puestos limítrofes, accesos a ciudades y sectores focalizados locales.

Para la gestión de permisos y turnos en comercios, servicios y actividades, se creará una base de datos, teniendo en cuenta ciertos formularios con carácter de declaración jurada, que se actualizará en tiempo real. El sistema de turnos fue creado para mediar entre quienes ofrecen un servicio (profesionales o bocas de cobro/pago) y quienes lo requieren (personas físicas).

