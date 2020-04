Chaco: Crítica situación de docentes que no perciben sus haberes

En ese contexto, Peche señaló: “Nos hicimos eco del reclamo realizado por el secretario general del gremio Fesich Sitech Castelli, Damián Kuris, quien afirmó que, debido a la suspensión de todas las actividades administrativas por la cuarentena, decretada para hacer frente a la pandemia del Covid-19, 11 mil docentes no perciben sus haberes”.

“De los 11 mil docentes, 9 mil no tienen cargos y los 2 mil restantes, pese a contar con sus respectivas designaciones, no alcanzaron a ser dados de alta, debido al mencionado receso”, agregó.

El titular del bloque de diputados radicales indicó: “Solicitamos al Poder Ejecutivo provincial una mirada especial y urgente frente a esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Es necesario brindar una respuesta lo más pronto posible, ya que detrás de cada docente, de cada trabajador que no cobra su salario, hay una familia que sufre”, concluyó Peche.

