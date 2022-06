Chaco: Construyó una escultura de Messi con chatarra

Alejandro Coronel, de 43 años y oriundo de Tres Horquetas, se creó una cuenta en TikTok donde empezó a mostrar los avances de una escultura de Lionel Messi que hoy se encuentra terminada y que estima pesa unos 110 kilos.

“Aprendí a los 19 años a soldar porque mi papá quiso que estudie. Siempre practicaba y lo hacía por gusto. No me consideraba bueno hasta que un ex jefe que tuve me dijo ‘che, qué bien que soldás’. Ahí tomé dimensión de que mi trabajo era bueno”, comenta.

Desde hace un tiempo venía pensando en afrontar el desafío de construir la escultura de un personaje famoso: “Pensé primero en el personaje del Vengador Fantasma, luego pensé en Abel Pintos, después dije Diego Maradona o Lionel Messi. Finalmente, cuando Messi ganó la Copa América ahí dije que ‘no, yo hago a Messi’. Y empecé a ponerle manos a la obra”.

El material que utilizó es pura chatarra, hierros en desuso y hasta oxidados: “Mi papá era camionero y como hacía la mecánica de los camiones siempre traía hierros a mi casa y los tiraba atrás. Siempre tuvimos problemas con mi mamá que no quiere que acumulemos la chatarra, pero para mí eso es oro”.

“Cuando empecé con la escultura -cuenta-, la gente del pueblo me empezó a llevar hierros, chatarra. Mi mamá me quería matar”.

“Empecé a averiguar cuánto calza, su estatura, imprimir fotos. Mientras tanto, tenía que seguir con otros trabajos”, relató el escultor herrero.

“Desde que empecé a armar las primeras partes hasta que lo terminé habrán pasado seis meses. Hoy ya está terminado”, dijo orgulloso el artista.

En este sentido, el herrero también opinó sobre el arte contemporáneo y la manipulación de la chatarra: “Los libros y la academia dicen que el arte con chatarra implica dejar los hierros sin tratamiento y si es posible dejar que se oxiden. Yo con esta escultura quise lucir el hierro, por lo que lo pulí y barnicé. Así quedó un hierro brillante. Incluso dicen que no hay que pintarlo y yo le pinté las franjas celestes de la camiseta argentina”.

