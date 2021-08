CHACO: Conferencia de Prensa sobre la Crisis Institucional del INSSSEP

Se dice que hay desfinanciamiento en la caja del INSSSEP (Instituto de Seguridad Social Seguros y Préstamos) ¿ por qué existe este ” supuesto” desfinanciamiento? La caja del Insssep se compone en parte por el aporte de los afiliados y en igual medida por cada una de las patronales: municipios, sameep, ecom, gobierno provincial. Hay que saber y reconocer el enorme esfuerzo que realizan algunos Municipios de la Provincia, a través de los aportes patronales y de los descuentos a los trabajadores , este mecanismo vía ordenanza municipal aprobada por Consejo, faculta al Ejecutivo, para que otorgue al Gobierno Provincial el carácter de agente de retención y proceda a descontar automáticamente de los fondos coparticipables de sus cuentas generales, de manera que sea transferida a la cuenta del INSSSEP.

Similares operaciones deberían ocurrir en los distintos organismos del estado que tienen afiliados a la obra social para que realmente se mantenga el equilibrio y se sostengan los servicios.

Sin embargo , podemos atribuir actos de gobierno que tienden a desfinanciar al INSSSEP, por ejemplo en el año 2016 los legisladores derogaron la ley 7.820, en la cual se establecían topes jubilatorios.



Esta maniobra política de dejar sin efecto el artículo 136 de la Ley 4044(hoy 800H), que establecía como tope máximo 12 sueldos mínimos del escalafón de la administración central, fue puesta justamente para evitar cualquier tipo de desfinanciamiento, en el cual establece un sistema jubilatorio de reparto, caracterizado como de solidaridad , y que algunos sectores como hoy, no tengan suculentos sueldos en perjuicio de la inmensa mayoría aportante, lo que fuera denunciado oportunamente por gremios Estatales. También hay que recordar que fue otra lucha de todos los afiliados, para impedir que la caja jubilatoria local fuera transferida a la Nación.



Otro párrafo aparte, lo tenemos con nuestros queridos y amigos prestadores médicos, responsables de Clínicas, Sanatorios, colegios de odontólogos etc., los mismos vienen denunciando desde hace mucho tiempo, que el INSSSEP les paga sus aranceles a valores desactualizados y con varios meses de atraso, más de cuatro en algunas oportunidades. Una nueva modalidad que se implementa en el pago, es que antes se recibía el 100 % de lo que correspondía al mes, ahora lo hacen por porcentaje y escalonado, primero le depositan un 20 % luego otro porcentaje y así hasta cubrir el 100 %. Lo cierto es que con la excusa de que los valores no están actualizados, lo cual fuera reconocido por el propio presidente del INSSSEP el Dr. Morante, y a pesar de existir una Ley Antiplus N 7058, (que nadie la cumple ni respeta); el cobro plus que está a la orden del día, es injusto y va en contra del juramento hipocrático. Lo cierto es, que en esta puja por establecer un convenio marco, que satisfaga ambas partes , existe una única parte perjudicada: los afiliados, que somos nada más ni menos quienes solventamos y pagamos los sueldos de los funcionarios de Gobierno y proveedores médicos.

Con respecto a la utilización del predio del Inmueble del Ex Hospital Pediátrico, propiedad de los afiliados a la Obra Social del INSSSEP , ya hemos hecho pública nuestra postura, la cual consiste en que esos terrenos sean utilizados para concentrar la futura construcción de todas las oficinas y dependencias del INSSSEP, consultorios y casas albergues para familiares que tienen que seguir su tratamiento médico en la ciudad de Resistencia. Representando a la vez un ahorro de cifras siderales en concepto de alquileres que el Insssep paga por sus oficinas y dependencias.

Sigue llamando poderosamente la atención de todos los empleados públicos que deben cobrar los seguros, el atraso que, en algunos casos, supera los 7 (siete) años de espera, para que terminen recibiendo importes completamente desactualizados. Consideramos que no es posible que esta situación siga ocurriendo y nadie tome cartas en el asunto para dar las respuestas que nos merecemos, a pesar de los reclamos y las jornadas de lucha y protesta hasta el momento nada indica que esta situación va a cambiar.

Ante esta difícil y acuciante situación, en la cual nos vemos sometidos los empleados estatales, considerada de extrema gravedad institucional, queremos hacer un llamado a todos los gremios que componen el universo de afiliados a la Obra Social del INSSSEP a mantenernos en estado de movilización y alerta permanente para salir en defensa, una vez más, de nuestro querido INSSSEP.

Por ello queremos que nuestros representantes, futuros Diputados, sean nuestros garantes y defensores de los derechos de los Empleados Públicos y Que, en la Cámara de Diputados, se sancione una Ley que PROHIBA EXPRESAMENTE, la utilización de los Fondos de la Obra Social, para financiar el Sistema Previsional y que la falta de GIRO MENSUAL por parte de las Entidades Públicas, SOBRE LOS APORTES PATRONALES Y DE OBRA SOCIAL, sean PENADAS CON CÁRCEL, para los funcionarios que las incumplen. De esta manera se GARANTIZARÍA LA AUTARQUÍA Y AUTONOMÍA DE LA OBRA SOCIAL Y DEL SISTEMA PREVISIONAL.

Que, en la Cámara de Diputados se sancione una Ley, por la cual, se faculte AL DIRECTORIO DEL INSSSEP, a DAR DE BAJA en forma INMEDIATA a aquellos prestadores, que COBREN PLUS o no se AJUSTEN A LOS CONVENIOS FIRMADOS. Y se los inhabilite POR DIEZ AÑOS a todos aquellos que los INCUMPLAN. Sean Entidades, Personas Físicas o Jurídicas. Para que NO PUEDAN realizar NINGÚN TIPO DE PRESTACIÓN por ese período.

Que, en la Cámara de Diputados se MODIFIQUE LA LEY 800 H, para que la PRESIDENCIA Y la VICEPRESIDENCIA del Insssep sean ROTATIVAS, es decir 2 años EJERCIDOS POR los Miembros del Ejecutivo y 2 años por los Miembros Electos. Además, que los MIEMBROS propuestos por el Ejecutivo TENGAN APROBACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

Avalan la presente: ATE, CTA, SITECH CENTROCHAQUEÑO, DOCENTES AUTOCONVOCADOS, AJUDOCH, JUBILADOS JUDICIALES, JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICIPALES de Sáenz Peña.

