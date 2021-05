CHACO CANCELA LA PESCA: El río no llega ni al metro

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente recuerda que el río se encuentra en bajante desde hace tres años y, con la cota por debajo del metro de altura, las medidas de restricción total a la pesca son una forma de preservar la biodiversidad ictícola y mantener un sistema de pesca sustentable.

El 22 de mayo la altura del río marcó 0.77 mt según el hidrómetro del puerto de Barranqueras, lo que obliga al Gobierno a decretar la veda total, tanto para la actividad comercial como deportiva, según resolución 1078/20; con el fin de preservar la fauna ictícola.

“Ante estos eventos extraordinarios se hace imperioso generar herramientas de protección extraordinarias como vedas temporales, o espaciales, si la bajante no fuera tan prolongada como ahora, tal vez no sería necesario una restricción tan severa, porque el río está acostumbrado a bajar cada tanto y los peces están adaptados a esos ciclos, lo que no hemos visto nunca es un ciclo tan largo, de tanto tiempo tan bajo”, resaltó.

El promedio de la altura del río en mayo de 1995 era de 3.85 mt y este 23 de mayo de 2021 la altura del río se registró de 0,73 mt. Por lo tanto, se encuentra tres mt por debajo del promedio. “Al disminuir tanto el área en que los peces habitan es que se hace necesario protegerlos extraordinariamente”, afirmaron.

