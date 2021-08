CHACO: ATE apoya a trabajadores que realizan paro en el Comité contra la tortura laboral

Resistencia – Chaco movilizado por ATE y todos los trabajadores del Comité quienes se manifiestan por 48 horas ante la falta de respuestas a sus derechos.

Mario Bustamante secretario general de ATE, expresa:

“Iniciamos una medida de fuerza por 48 horas por la falta de respuesta de parte de la patronal a dos pedido claros que hicimos; que comience el proceso de estabilidad laboral con un contrato anual y no trimestral como venia realizando el comité anteriormente, y obviamente una recomposición salarial como la tiene la el empleado público en la provincia en este momento. Ahora bien, por ninguno de esos puntos hubo respuesta sino lo contrario, nos enteramos que la semana pasada hubo seis bajas de compañeros y compañeras del interior lo cual no solamente plantea que te quita derecho laboral sino que vienen a achicar lo que hace la política del comité, qué quiere decir esto, que tenemos menos intervención a los territorios, o sea que el que quiere acceder a sus derechos en el interior no tiene la misma facilidad que acá en Resistencia. Esta claro cual es la política que están encarando las autoridades del comité. Nosotros, previo al concurso y durante el mismo, denunciamos a dos integrantes del comité por violencia laboral y tuvimos la oportunidad de tener una audiencia antes de que esto se desate, pero al parecer no tuvo resultado escuchar nuestros planteos y han arremetido a los trabajadores que a las pruebas nos remitimos, seis bajas de contratos de manera virtual y comunicándonos a los trabajadores aquí presentes, que somos alrededor de treinta, que el contrato no será de mas de un mes. La primera decisión del comité de despedir a la gente del interior, demuestran que buscan hacer una oficinita de atención en Resistencia, lo cual ya lo vimos, ya lo paso el Estado. El Estado durante cuatro años fue vaciado sistemáticamente, producto de un proyecto con ese objetivo que llevó a despedir gente, achicar oficinas, lo vimos durante el macrismo. No permitiremos que dos trasnochados copien la misma política, deben darse cuenta que no resultó. Los invitamos a la reflexión a estos miembros del comité.”

Fui miembro de la Comisión de Prevención de la Tortura en la ultima gestión y ahora estoy en la comisión directiva de ATE. Nos sorprende que se tome hoy esa decisión a penas a un mes de haber asumido como miembros de este organismo de derechos humanos. Una de las cuestiones principales por lo cual son elegidos los representantes de este organismo, es justamente el compromiso con los derechos y hoy día vemos que escasea esa característica. Han tomado la decisión y evidentemente con anterioridad, en despedir a trabajadores sin ningún motivo. Creemos que conocen perfectamente la gran labor que hicieron los trabajadores, sobre todo los del interior. Durante la pandemia no podíamos salir de la ciudad y los únicos que atendían las situaciones de denuncias en el interior fueron los despedidos recientemente. Durante toda la pandemia sostuvieron el trabajo del comité y no solo del comité porque la Fiscalía de Derechos Humanos tampoco estaba en condiciones, ellos hacían su labor. Hoy esta desfuncionalizado el interior y la excusa es que el plan que se presentó para el interior se va a mejorar, sin embargo, despidieron a todos estos trabajadores que son el punto de referencia que tiene toda la gente del interior. La Secretaría de Derechos Humanos, no tiene gente en el interior, o sea, es muy grave lo que están haciendo y la inestabilidad a la que someten al resto de los trabajadores planteándoles una contratación por solo un mes. La verdad, es increíble. Vengo del sector de Derechos Humanos, conozco a Silvina Canteros, como se involucraron en la política de Derechos Humanos y hoy nos están demostrando que usaron esos sectores solamente para escalar y tener un cargo político y que realmente tal compromiso con los Derechos Humanos no lo tienen.”, aclara una Dafne Zamudio, trabajadora y miembro de ATE.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir