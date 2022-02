CHACO: SECH la fusión de dos sindicatos traerá fuerza y grandes beneficios a la lucha docente

Sáenz Peña – Claudia Escobar, secretaria adjunta y Soledad Effenberger, secretaria general, hacen pública la noticia de la fusión de dos sindicatos para dar origen a este hecho histórico, ASECH. Renovando fuerzas a disposición de la lucha docente, las ahora unidas colegas, detallan a ChacoNoticias el origen de este nuevo sindicato y las luchas por venir: “Hoy nos unimos dos sindicatos para dejar de ser dos y ser uno solo, ser mas fuertes y poder encarar la lucha docente de otra manera. Hoy dejamos de ser ASECH para juntos ser SECH.”

“Seré la secretaria adjunta y mi colega Effenberger la secretaria general. Trabajaremos muchísimo en unidad y siempre para beneficios de los docentes. Los docentes siempre expresan queremos que sean menos sindicatos, asi que hoy estamos cumpliendo eso. Venimos trabajando de hace tiempo, desde la CTA, pero decidimos que debemos dar un paso más y nos fusionamos. Esta fusión no fue sencilla desde una cuestión administrativa, pero desde hoy todo cambiará. Queremos agradecer a mis compañeras, que en el proceso de esta fusión vuelven a trabajar y continúan aferradas a la labor del sindicato. Agradecida con ellas por acompañarnos tantos años. Somo le único sindicato docente del Chaco que podemos decir que tenemos esta fuerza nacional, ya que ella continuará siendo la secretaria general. “, expresó Escobar.

“La pregunta de siempre es ¿por qué tantos sindicatos todos los años?, bueno, esta vez es algo inverso, nos unimos, nos fusionamos y el trabajo será grande. Respecto a los beneficios, tendremos una secretaría de acción social en cada una de las oficinas de SECH, para ayudar en cada problemática del docente, a pesar que todos nos vemos perjudicados en la temática salarial. Tendremos un equipo legal para asesorar, contara con abogados para asesorar. Otro tema, teníamos un hotel en Resistencia, pero no pudimos sostener eso, pero realizamos convenios para que los colegas puedan ir a otro hotel. Habrá además consultores que no cobrarán plus para todos los que tengan INSSSEP, los afiliados a SECH tendrán prioridad. Con una pata fuerte en el Chaco y otra nivel Nacional tendremos una fuerza increíble para trabajar por los docentes sin cargo.”, expresó Effenberger.

“Queremos volver a recalcar, que la legalidad que tenemos nosotros como SECH es aquella un muy pocos sindicatos la tienen, algo muy importante para que sepan. Nacimos en el interior, conocemos bien las necesidades. Pronto también Pablo Micheli nuestro secretario general estará enfocado en nuestra provincia como en otras, siendo un trabajo que venimos llevando. Además, hubo un ofrecimiento por parte del Gobierno y al igual que los demás sindicatos, hemos rechazado esa oferta y hoy estamos en vísperas de lo que serán las paritarias para el día lunes. No podemos bajar de la Cláusula Gatillo, no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo, no diremos jamás que es suficiente y además lucharemos por otra recomposición salarial. “

