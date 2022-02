Chaco: Armó su propia tienda y vende carne de cordero y cabrito

“Me dedico a la cría y venta de reproductores de caprinos Boer y Ovinos Dorper y White Dorper, que son razas sudafricanas, netamente carniceras”. Así se presenta Ignacio Rodriguez Vidal”, un decidido emprendedor con 38 años nacido en la Cuidad de Rosario. Viene de una familia de abogados y él también estudió abogacía, aunque nunca ejerció ya que siempre le gustó el campo, vocación que le nació cuando de chico acompañaba a su papá al establecimiento ganadero que tienen en la provincia del Chaco. Allí había gran cantidad de cabras, algo común en la zona, y donde tenían el plantel para consumo familiar.

“Con las cabras comencé de a poco, a los 21 años, haciendo algún experimento, y fui viendo el negocio, y más tarde a través de un fuerte trabajo de marketing con los emprendimientos Cabaña Del Impenetrable y Señor Cordero, pude expandir el negocio a todo el país vendiendo animales”, comentó.

Cuando detectó que en Rosario no había oferta de carne de cabrito, comenzó a desarrollar el negocio que, salta a la vista, anduvo muy bien. “Luego transformé las cabras criollas que había en el campo en cabras Boer con machos de la raza y empecé a vender reproductores”. “Con la actividad de la cabaña comencé hace 12 años en el mismo campo ganadero de mi papá, y ahora todo lo que hago me gusta muchísimo y me apasiona. En el 2017 sumé a mi hermano, para juntos desarrollar lo que fue Tienda de Carnes -que es una tienda de productos caprinos y ovinos– que desde el 2021 se llama Señor Cordero. En Cabaña Del impenetrable hago el mejoramiento genético y vendo reproductores”.

